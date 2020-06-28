الاتصالات: 65 جهة حكومية مربوطة على منظومة الـG2G

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دعم عملية التحول الرقمي في المجتمع لا تقتصر على الحكومة فقط، بل على المجتمع كافة، متابعًا أن أسهل تعبير عن التحول الرقمي يتمثل فى كيفية جعل كل التعاملات رقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة، من خلال الحوكمة وتعزيز قيم الشفافية والرقابة من أجل التمكين للتحول إلى سياسات رقمية.وأكد العطار، خلال مشاركته فى فاعليات اليوم الثاني من سلسلة ندوات تنظمتها وزارة التخطيط حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن الأهداف الرئيسة لعملية التحول الرقمي تتمثل في خدمة المواطن، وزيادة موارد الدولة وزيادة كفاءة وفعالية الجهات الحكومية المختلفة للاستخدام الأمثل للموارد، الرقابة والحوكمة، إدارة السياسات.ولفت العطار إلي قرار إنشاء منظمة التحول الرقمي داخل كل جهة حكومية، حيث يتم العمل على هذا القرار مع كل الوزارات حاليًا، متابعًا أنه تم الوصول إلى أكثر من ٦٥ جهة مربوطة على منظومة الـ G2G.