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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والسوقي يخسر 600 مليونًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:35 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت اسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، على تباين، بدعم من عمليات تبادل المراكز الشرائسة والبيعية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، فضلا عن التراجعات الواضحة التى ألمت بالأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.

خسر راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة نحو 500 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 586.3 مليار جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30" بنسبة 38. 0 %، بمت يعادل 41.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 10848 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنسبة 1.06 %، بما يعادل 14.7 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1399.9 نقطة، فى الوثت الذي صعد فيه المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان" بنسبة 86. 0 %، بما يعادل 18.52 نقطة، ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 760.7 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 288.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 34 الف صفقة بيع وشراء.

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