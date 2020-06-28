رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل استلام «بوكليت» المواد غير المضافة بشبرا.. الخميس

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:28 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
حسام عسل
طباعة
أجلت مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين بحي شبرا مصر تسليم "البوكليت" الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء).

تجمع طلاب القسم الأدبي وشعبة علمي علوم، منذ قليل، أمام المدرسة، عقب انتهاء زملائهم بقسم علمي رياضة من أداء امتحان "الديناميكا"، ولكن أبلغتهم المدرسة بتأجيل استلام "البوكليت" إلى يوم الخميس المقبل حسبما وجهت وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت اليوم الأحد، مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 25 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الأحد 28 يونيو في مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات فى قتل أم لطفلتيها ببهتيم

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

«التعليم» تحقق فى سؤال بـ«الديناميكا» بلا إجابة فى البدائل

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

نادي القراء بالشارقة يستضيف مبدع سلسلة روايات «نيك هيلر»

عيد عبدالحليم: الوسائط الرقمية وسيلة لنشر الآداب والفنون

8 توصيات في الاجتماع الافتراضي لمدراء معارض الكتاب العربية

روائع للنشر تصدر شرح «الشيخ الدردير على قصة المعراج المنير»