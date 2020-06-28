تأجيل استلام «بوكليت» المواد غير المضافة بشبرا.. الخميس

أجلت مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين بحي شبرا مصر تسليم "البوكليت" الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء).تجمع طلاب القسم الأدبي وشعبة علمي علوم، منذ قليل، أمام المدرسة، عقب انتهاء زملائهم بقسم علمي رياضة من أداء امتحان "الديناميكا"، ولكن أبلغتهم المدرسة بتأجيل استلام "البوكليت" إلى يوم الخميس المقبل حسبما وجهت وزارة التربية والتعليم.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت اليوم الأحد، مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 25 يونيو.ويُمتحن الطلاب الأحد 28 يونيو في مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.