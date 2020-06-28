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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تطبيق إجراءات الوقاية بلجان الثانوية (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:29 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
الشرقية - سارة الوردانى
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حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بلجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 بمدرسة الشهيد نقيب أحمد وحيد التجريبية للغات بنين بمدينة الزقازيق.

وتابع المحافظ إجراءات الوقاية، وتم دخول الطلاب للمدرسة لأداء الامتحان بعد مرورهم من بوابة التعقيم وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

أكد محافظ الشرقية أنه تم توفير طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس خلال فترة الامتحانات، مؤكدا ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بالتعاون والتنسيق بين المديريات المعنية لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 162 لجنة لاستقبال 44 ألفا و788 طالبا وطالبة قبل وبعد خروج الطلاب منها لتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمشاركين في ماراثون الامتحانات.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 25 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الأحد 28 يونيو في مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

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