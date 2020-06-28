رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية عن تعامل المواطنين مع قرارات الفتح: كأنهم فى عيد رمضان

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:19 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحلام عبدالرحمن
طباعة
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورنا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم": "الناس النهاردة في عيد.. كأنها في عيد رمضان ولكن هناك التزام كامل لكل المترددين على الكافيهات والمقاهي".

وأشار إلى أن، المترددين على المقاهي كانوا يرتدون الكمامات، وقلت لهم، ممكن نسبة الإشغال بالمقاهي والكافيهات تزيد لـ50 و75% حالة التزام المواطنين ووفقًا لقرارات الحكومة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

التعليم: سؤال "passage" بامتحان اللغة الإنجليزية منقول من موقع دولي

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟