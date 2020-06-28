محافظ الإسكندرية عن تعامل المواطنين مع قرارات الفتح: كأنهم فى عيد رمضان

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورنا.وقال خلال تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم": "الناس النهاردة في عيد.. كأنها في عيد رمضان ولكن هناك التزام كامل لكل المترددين على الكافيهات والمقاهي".وأشار إلى أن، المترددين على المقاهي كانوا يرتدون الكمامات، وقلت لهم، ممكن نسبة الإشغال بالمقاهي والكافيهات تزيد لـ50 و75% حالة التزام المواطنين ووفقًا لقرارات الحكومة".