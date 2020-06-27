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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تأجيل فتح كنائس إيبارشية دشنا إلى 15 يوليو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:24 م
إيبارشية دشنا للأقباط
إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس
مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، السبت، تأجيل فتح كنائس الإيبارشية إلى 15 يوليو المقبل.

وقال الأنبا تكلا، أسقف دشنا في بيان اليوم: "إنه بعد التشاور مع الأباء الكهنة، قررنا تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية إلى 15 يوليو المقبل؛ لاتخاذ الإجراءات الأزمة لسلامة المصلين.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس وذلك بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان اليوم نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات رئيس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح السبت ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات تتراوح من شديدة إلى متوسطة أو خفيفة.

فقد رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

وتابع البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي الالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وواصل: "بالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، حيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، متابعا وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ، لا يزيد علي 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية".

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