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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخماد حريق في عمارات العبور بطريق صلاح سالم بعد وفاة شخصين

السبت 27/يونيو/2020 - 06:16 م
ماد حريق في عمارات
ماد حريق في عمارات العبور
هدير مصطفي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وأسفر عن وفاة شخصين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة عمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق وتبين وفاة شخصين مسنيين داخل الشقة، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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