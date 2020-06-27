إخماد حريق في عمارات العبور بطريق صلاح سالم بعد وفاة شخصين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وأسفر عن وفاة شخصين.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة عمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق وتبين وفاة شخصين مسنيين داخل الشقة، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.