إخماد حريق في عمارات العبور بطريق صلاح سالم بعد وفاة شخصين
السبت 27/يونيو/2020 - 06:16 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وأسفر عن وفاة شخصين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة عمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق وتبين وفاة شخصين مسنيين داخل الشقة، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة عمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق وتبين وفاة شخصين مسنيين داخل الشقة، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.