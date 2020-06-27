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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نشطاء يهاجمون منى مينا: «تسمح لقنوات الإخوان باستخدامها للإساءة لمصر»

السبت 27/يونيو/2020 - 03:49 م
منى مينا
منى مينا
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وجه رواد السوشيال ميديا إلى نداء أخير إلى المدعوة منى مينا، قالوا خلاله: " انزلي مستشفيات العزل قومي بأى دور عشان نعرف أنك دكتورة مش مجرد أداة لتنفيذ تعليمات الإخوان في نشر الأكاذيب والسعي للفوضى".

وتابعوا "نداء آخر للشرفاء بنقابة الأطباء لعدم تمكين المدعوة منى مينا من الزج بنقابتهم فى صراعاتها السياسية وخدمة شلة الشيوعيين والماركسيين بتاعتها متسائلين كيف سمح ضمير منى مينا بأن تترك وسائل الإعلام الإخوانية تستخدمها كمادة دسمة لشائعاتها وأخبارها المغلوطة عن الأوضاع بمصر"، وأكدوا أن الإجابة سهلة: "فتلك المرأة ناقصة ضمير وعقل".

وتابعوا:" يا رفيقة منى مصيرك إلى غياهب النسيان مع العملاء والخونة اللى كان كل همهم زى حضرتك يشوفوا خراب البلد ونصيحة أخيرة للمدعوة منى مينا.. الإخوان هاترميكي في نص الطريق وعمرهم ما بينفعوا حد".

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