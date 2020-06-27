رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السعودية ترصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:44 م
كورونا السعودية
كورونا السعودية
هبه محمد
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وقد أكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 3372 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3123 إصابة الأربعاء الماضي و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الإثنين و3379 إصابة الأحد).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد- 19" التي تم تسجيلها في السعودية 170649، بما في ذلك 51325 حالة نشطة، بينها 2206 مرضى في حالة حرجة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث سجلت خلال اليوم الأخير 241 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، وهي تتخلف في قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة، عن كل من الدمام (333 إصابة) ومكة المكرمة (331 إصابة) والهفوف (304 إصابات).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. اليوم

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

إغلاق «إيبارشية البابا» حتى منتصف يوليو.. وقرار فتح الكنائس بيد الأساقفة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذيرات أمريكية من مشكلات خطيرة بسبب كورونا

الكشف عن تقنية بسيطة تساعد على الإقلاع عن إدمان

منتج يمكنه خفض نسبة السكر فى الدم

مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

بيتر ماهر: مصر كانت على مشارف حرب أهلية لولا 30 يونيو

صدور «التوجيه التدريبي لتحسين الأداء» عن مشروع «كلمة»

صبحي شحاتة: لولا 30 يونيو لبادت حضارة السبعة آلاف سنة

شعراء عرب يتألقون افتراضيًا فى بيت الشعر بالفجيرة