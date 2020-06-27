الصحة السعودية ترصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.وقد أكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 3372 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3123 إصابة الأربعاء الماضي و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الإثنين و3379 إصابة الأحد).وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد- 19" التي تم تسجيلها في السعودية 170649، بما في ذلك 51325 حالة نشطة، بينها 2206 مرضى في حالة حرجة.ويأتي ذلك على خلفية استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث سجلت خلال اليوم الأخير 241 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، وهي تتخلف في قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة، عن كل من الدمام (333 إصابة) ومكة المكرمة (331 إصابة) والهفوف (304 إصابات).