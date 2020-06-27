بنك الدم بطنطا يطالب المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما
السبت 27/يونيو/2020 - 02:03 م
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغنيطباعة
أعلن المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغربية، بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، عن بداية استقباله للجميع للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس "كورونا"، وذلك بعد إتمام كل التجهيزات وقبول تبرع عدد كبير من الحالات.
وطالبت الدكتور أمل سافوح، مدير البنك، كل المتعافين من فيروس "كورونا" ومن أتم الله عليه الشفاء المبادرة بالتبرع بالبلازما الخاص به من خلال بنك الدم الرئيسي بسيجر لإنقاذ المصابين.
واشترطت سافوح، أن يكون المتبرع قد تلقى العلاج داخل مستشفيات العزل وليس الحجر المنزلي وعلى أن تكون آخر عينة سلبية مر عليها من ١٤-٢٨ يوما.
ونشر بنك الدم أرقام التواصل كالتالي التواصل على الأرقام الآتية:
+201222545365
0403509575
0403509637
وطالبت الدكتور أمل سافوح، مدير البنك، كل المتعافين من فيروس "كورونا" ومن أتم الله عليه الشفاء المبادرة بالتبرع بالبلازما الخاص به من خلال بنك الدم الرئيسي بسيجر لإنقاذ المصابين.
واشترطت سافوح، أن يكون المتبرع قد تلقى العلاج داخل مستشفيات العزل وليس الحجر المنزلي وعلى أن تكون آخر عينة سلبية مر عليها من ١٤-٢٨ يوما.
ونشر بنك الدم أرقام التواصل كالتالي التواصل على الأرقام الآتية:
+201222545365
0403509575
0403509637