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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنك الدم بطنطا يطالب المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما

السبت 27/يونيو/2020 - 02:03 م
التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
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أعلن المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغربية، بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، عن بداية استقباله للجميع للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس "كورونا"، وذلك بعد إتمام كل التجهيزات وقبول تبرع عدد كبير من الحالات.

وطالبت الدكتور أمل سافوح، مدير البنك، كل المتعافين من فيروس "كورونا" ومن أتم الله عليه الشفاء المبادرة بالتبرع بالبلازما الخاص به من خلال بنك الدم الرئيسي بسيجر لإنقاذ المصابين.

واشترطت سافوح، أن يكون المتبرع قد تلقى العلاج داخل مستشفيات العزل وليس الحجر المنزلي وعلى أن تكون آخر عينة سلبية مر عليها من ١٤-٢٨ يوما.

ونشر بنك الدم أرقام التواصل كالتالي التواصل على الأرقام الآتية:
+201222545365
0403509575
0403509637

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