بلالين وزينة احتفالا بفتح المساجد في دمياط

احتفل أهالي محافظة دمياط، بفتح المساجد وأداء أول صلاة فجر بعد قرار التشغيل على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بوضع البلالين على أبواب المساجد قبل الصلاة احتفالا بقرار فتح المساجد.تابع الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أداء صلاة الجماعة لفجر اليوم السبت، حيث تابع فتح المساجد المقرر تشغيلها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بعد قرار فتح المساجد التدريجي، حيث تم الالتزام بارتداء الكمامات وأصطحاب المصليات والتباعد في المساجد.وكانت مديرية أوقاف دمياط قد نظمت حملات مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة، حيث تم الدفع بالمعدات والمواد اللازمة للتطهير والتعقيم وذلك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الأوقاف بدمياط، حيث تم تطهير وتعقيم مساجد عمر أفندى والمعينى، الشرباصى، العتبانى، البدرى، البحر، الشهيد، عبد الغنى، العنبرى، الرفاعى، الهدى بمنطقة الأعصر الأولى، الحطاب، الروضة، بيصار، المسجد الكبير بشط جريبة، الإيمان بحى ثامن، قباء بحى تاسع، الناصرية، الشيخ باش، عمرو بن العاص، عمر الموصلى، أبو عصية، النفيس بحى ثالث، عمر مسلم، الباش بالإضافة إلى تنفيذ هذه الأعمال بكنيسة العذراء مريم بميدان سرور.