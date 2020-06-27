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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أب يطالب طليقته بتعويض 50 ألف جنيه لعدم تنفيذها حكم الرؤية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:57 ص
دعوى طلاق
دعوى طلاق
داليا عبد الباسط
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تقدم رجل ثلاثينى لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لرفع دعوى رقم 8294 لسنة 2020 يطالب فيها طليقته بتعويض بمبلغ 50 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية مستندا لأوراق ومستندات من النادى الاجتماعى المحكوم له برؤية ابنته فيه لمدة ثلاث ساعات كل يوم جمعة.

وقال "ع.م" فى دعواه:"تقدمت لخطبتها مثل أى شاب يرغب فى بناء بيت وتكوين أسرة هادئة مستقرة، كانت متمردة جدا على حياتها مع والدها وشعرت بأنها ترغب فى الزواج منى فقط لتخرج من هذه القيود".

وتابع الأب: "استمر زواجنا لمدة سنة واحدة وخلال هذه السنة ونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة بسبب طلباتها المستمرة وخروجها الذي لا ينتهي ولسانها السليط، حاولت تغييرها بكل الطرق لكنها رفضت التغيير وبرغم ذلك تحملتها وكتمت غضبى تجاهها من أجل طفلتنا وبالنهاية طلبت منى الطلاق، وأصرت عليه، وتم الطلاق بكل معروف وود وحصلت على كل حقوقها واتفقت معها على رؤية طفلتي أسبوعيا".

واستكمل:" بعد طلاقنا مباشرة اتصلت بوالدها لأزور ابنتي، وكانت المفاجأة بأن طليقتي قامت بتأجير شقة لتعيش بها بمفردها هي وطفلتي، اتصلت بها لأطلب منها زيارة ابنتي فامتنعت عن الرد، وصلت لعنوانها الجديد وطلبت منها رؤيتها رفضت وطلبت مني عدم الحضور مرة أخرى حتى لا أشوه سمعتها أمام الجيران، واستمر منعها لي من رؤية طفلتي لمدة 6 أشهر حتى لجأت للقضاء، ورفعت دعوى رؤية وحددت لي المحكمة 3 ساعات أسبوعيا، وتم إعلانها بمكان وميعاد الرؤية ورفضت الحضور لأكثر من 7 مرات لذلك لجأت لرفع دعوى تعويض، بمبلغ 50 ألف جنيه ضدها لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية وتسببها لى فى أضرار مادية ونفسية".

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