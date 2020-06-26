غادة عبدالرازق بإطلالة مثيرة على الشاطئ

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها على أحد الشواطئ.وظهرت غادة عبدالرازق بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت كاش مايوه، برفقة نجلتها التي كانت تقبلها، وهما مستمتعتان بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ.وعلقت غادة عبدالرازق، على الصورة، قائلة: "My love baby".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يخليكوا لبعض، بتجنني ربنا يحميكي كل لما تكبري تحلوي".وكانت غادة عبدالرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.وقالت الفنانة غادة عبدالرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز".وشاركت غادة عبدالرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.