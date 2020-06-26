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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:19 م
قصف غزة
قصف غزة
سارة الشلقاني
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا، منذ قليل، تجاه عدة نقاط تابعة للمقاومة داخل قطاع غزة المحاصر.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقاط رصد أمني تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية شرق غزة، ونقطة ضبط ميداني في منطقة جباليا شمال القطاع.

ونفذ طيران جيش الاحتلال قصفا صاروخيا بطائرة استطلاع على أرض زراعية وسط القطاع المحاصر.

ويأتي قصف الاحتلال الإسرائيلي بدعوى الرد على إطلاق صاروخين من قطاع غزة المحاصر، مساء الجمعة، سقط أحداهما في أرض فارغة بمنطقة الغلاف، والآخر سقط داخل حدود غزة.

ويعتزم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار بحلول شهر يوليو المقبل.

وهدد أبوعبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، بأن تنفيذ مخطط الاحتلال يعد إعلان حرب.

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