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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 27 -6-2020 فى البنوك المصرية

السبت 27/يونيو/2020 - 05:52 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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شهد سعر اليورو اليوم السبت 27-6-2020، انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات عطلة الأسبوع ليومي الجمعة والسبت، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم السبت 27-6-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، كما انخفض سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.26، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.09 نيه وللبيع 18.26.

كما انخفض أيضًا سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.05جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34.

وشهد أيضًا سعر اليورو اليوم تراجع حادًا في العديد من البنوك كالبنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.18، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18..29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 1804 جنيه وللبيع 18.26، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.26.

أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه للشراء 18.02 وللبيع 18.32، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، أما في بنك الإسكندرية فسجل اليورو للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.25.

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