تفاصيل مناظرة النيابة لجثة منتحر المطرية

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة عامل أقدم على الانتحار بسبب إصابته بمرض مزمن عن أن سبب الوفاة يرجع إلى نزيف حاد نتيجة جرح قطعي في شرايين اليد تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود جثة لعامل مسن داخل شقته بمنطقة المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود قطع بالشرايين وبعمل التحريات دلت أن المتوفى انتحر، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.