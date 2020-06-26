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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

منصات الأزهر الإعلامية تنشر فيلم النيل حياتنا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:20 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
أميرة العناني
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شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها الإعلامية فيسبوك، يوتيوب، وإنستجرام، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، حرصًا من الأزهر الشريف في دعم القضايا العادلة لمصر؛ كونه إحدى أذرع القوة الناعمة لمصر عالميا؛ وتأكيدًا منه على حق مصر التاريخي والشرعي في مياه النيل.

ويأتي الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.

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