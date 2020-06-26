«الجمارك» تعدل فترة السماح للشراء من السوق الحرة بسبب كورونا

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 19 لسنة 2020، والذي حصلت"الدستور"على نسخة منه، والذي نص على أنه يجب الالتزام بأن يتم احتساب فترة السماح المقررة بـ 48 ساعه للشراء من الأسواق الحرة والواردة بنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية والصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005.وأوضح القرار أن ذلك يتم بعد مرور فترة العزل الصحي، وبموجب شهادة من وزارة الصحة تفيد ببقاء الراكب بمنطقة العزل الصحي، بدلا من تاريخ وصول الراكب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.