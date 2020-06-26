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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

"على الله".. مقاهي الإسكندرية تستعد للعودة (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:16 م
مقاهي الإسكندرية
مقاهي الإسكندرية تستعد للعودة
شيماء حمودة
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أغلقت المقاهي والكافيهات لمدة 3 أشهر تقريبا، وتوقفت عن استقبال روادها وزبائنها من أهالي عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية والمصطافين من المحافظات المجاورة في الوقت الأعم من العام بالنسبة لهم، اتباعا للتعليمات والإجراءات الوزارية للغلق للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

ولكن بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من غد السبت، والتي تسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.

وبناء على هذا فقد استعدت المقاهي والكافيهات والمطاعم بحملات النظافة والصيانة وكأنها "ليلة العيد" لإزاحة الستار واستئناف العمل مجددا عقب فترة 3 أشهر من الإغلاق.

وفي منطقة جليم التقى "الدستور" مع "صلاح. أ"، أحد العاملين بمقهى الكورنيش وهو ممسك بجردل بلاستيكي تملؤه المياه، لإزاحة الغبار الذي تراكم على أرضية المقهى طيلة فترة الإغلاق، قائلا إن مدة الإغلاق هذه هي الأطول في تاريخ عمله، فموسم فصل الصيف الذي ينتظره لم يستفد منه، معلقا "ضاع علينا" نظرا لكون الإسكندرية من أهم المدن الساحلية والتي تعتبر وجهة مهمة للمصطافين والزوار، مشيرا إلى أنه استمر في العمل بنظام "التيك أواي" فقط، ولكن هذا لن يعوض خسارة الإيجارات والالتزامات التي تراكمت علينا.

بحملات الصيانة والنظافة، يستقبل أحد كافيهات منطقة ستانلي زبائنه غدا، ويقول "أحمد. ع"، أحد العاملين، إنه فور الإعلان عن عودة العمل مجددا تواجدنا في مقر الكافيه لتحضيره لاستقبال زبائننا، بتجهيز المعدات والمنتجات الغذائية اللازمة لتلبية طلبات الزبائن، علاوة على أعمال الصيانة للكهرباء والسباكة وغيرها.

وتابع: "وعلى الرغم من دافع العمل لتعويض الخسارة المالية التي لحقت بنا إلا أننا لا نملك إلا الالتزام بالتعليمات".

والتقط "عبده. م"، أحد العاملين بمقهى في وسط البلد، أطراف الحديث وقال: "سنحرص على الالتزام بنسبة الإشغال ٢٥%، واستخدام المعدات الكرتونية للمرة الواحدة، مع استمرار ارتداء الكمامات والجوانتيات لجميع العاملين بالمقهى، والمواد الكحولية المطهرة للزبائن".

الضوابط الوزارية شملت أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم الشيشة، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

بالنسبة للمطاعم يوجد لديها عدد من الترابيزات وفق استيعاب كل مكان، سيتم ترك مسافة 2 متر من جميع الاتجاهات حول كل ترابيزة وإزالة الزائد عن التقسيم الجديد، وسيتم ترك مسافة متر بين كل شخص من الاتجاهين على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على كل ترابيزة 6 أفراد فقط.

وشملت التوجيهات إلزام المطاعم بتوفير الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة لكل مواطن من رواد المطعم، ووضع لوحات إرشادية على مداخلها، تطالب من لديه الأعراض بعدم الدخول ووضع علامات إرشادية على الأرضيات للحرص على التباعد بين المواطنين.

كما نصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لتتبعها المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

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