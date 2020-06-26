قتلى فى عملية طعن ببريطانيا

أفادت صحيفة «صن» البريطانية عن وقوع حادث في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، حيث أكدت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع الحادث وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن نفذت في وضح النهار في أحد شوارع وسط المدينة.وتابعت الصحيفة أن الشرطة البريطانية أغلقت شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث، فيما دعت المواطنين على الابتعاد عنه، مضيفة: "الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن".ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن شخصًا هاجم بسكين المارة في الشارع بشكل عشوائي، بينما ذكر أحد شهود العيان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هناك نحو 6 مصابين جراء الحادث.وفي السياق نفس، أفادت وسائل إعلام بريطانية بسقوط 3 قتلى جراء الحادث، لافتةً إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص الأمن.من جانبه، أكد اتحاد الشرطة الاسكتلندية أن هناك تقارير مفادها أن ضابطًا شرطيًا بين المصابين.ونشرت وسائل إعلام صورًا تظهر قوات للشرطة البريطانية وسيارات إسعاف وسط جلاسكو.