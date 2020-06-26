إليسا تقضي الصيف رفقة كلبها على البحر (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت إليسا أمام البحر وبجانبها كلبها، وعلقت على الصورة قائلة: "Happy Friday"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكشفت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد الذى كان مقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، ولكنه شهد تأجيلًا بسبب تفشي فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل 17 أغنية بشكل كامل، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير خاصة به خلال الـ10 أيام المقبلة.ويحتوي الألبوم على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم يتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى".