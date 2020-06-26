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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: عمليات تركيا في المتوسط ضد القانون

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:03 م
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
هدير سند
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قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن كل ما تقوم به تركيا من عمليات في البحر المتوسط «ضد القانون»، ويجب عليها أن تكف عما تفعل فورًا.

ونقل موقع «بولد» التركي، تصريحات جوزيب بوريل، خلال لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس هيرستوديلوس، وقال فيها إن كل ما تقوم به تركيا من عمليات عسكرية في ليبيا والبحر المتوسط ضد القانون الدولي، وأنه يجب عليها أن تكف عما تفعل على الفور، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بالحفاظ على سيادة جمهورية قبرص الجنوبية.

من جانبه قال الوزير القبرصي، في مؤتمر أعقب لقائه مع جوزيب بوريل، إن تركيا في خلال عام واحد قامت بستة أعمال حفر منافية للقانون الدولي، متجاهلة بذلك حقوق وسيادة جمهورية قبرص الجنوبية على مياهها الإقليمية، كما زعزعت الأمن العام في منطقة البحر المتوسط.

وتابع هيرستوديلوس أنه لا يمكن الصمت أبدًا عن الأعمال التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص الجنوبية، مؤكدًا أن تصريحات المسؤولين الأوربيين بمثابة الضغط على زر الإنذار.

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