238 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و4 حالات وفاة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 22 ألفا و638 حالة، و313 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن دخول تامير هيمان، قائد شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان، وعدد من قيادات الشعبة، إلى الحجر الصحي، بعد اختلاطه بمريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وكذلك، دخل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيدي زيلبرمان، إلى عزل صحي، ونحو 100 ضابط وجندي، إلى الحجر الصحي، للسبب ذاته.