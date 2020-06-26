6 علامات لـ«الأب المثالي».. راقبي تعامله مع والدته

1- المرونة



2- مهارة الاستماع



3- طريقة التعامل مع والدته وأخته



4- يشجع على المواهب



5- لديه قدرة على التعبير عن المشاعر



6- يحافظ على هدوئه تحت الضغط الشديد



"هل سيكون أبا مثاليا؟" سؤال يراود كل فتاة مقبلة على الزواج، فوفقا للمقولة الشهيرة "لا تتزوجي من رجل، إلا إذا كنت ترغبين في أن يكون أبنائك مثله"، تقع على الفتاة في فترة الخطوبة مسؤولية استنتاج ما إن كان الرجل الذي تحبه سيكون أبا صالحا في المستقبل أم لا من خلال الطريقة التي يتعامل بها معها (والعكس صحيح).و نرصد في السطور القادمة عدد من العلامات تدرك من خلالها الفتاة أن هذا الرجل أبًا مثاليًا:الرجل الذي يتمتع بصفة المرونة وليس لديه أي مشكلة في التعامل مع مجريات الأمور، ويتوائم معها يصلح أن يكون أبًا مثاليًا حيث أن مشاكل الأطفال كثيرة والحياة ليست مثالية.من المهم أن يكون زوج المستقبل مستمعا جيدًا، ولديه قدرة على التواصل مع الآخرين وبناء علاقات بناءة.من المهم أن تلاحظي طريقة التعامل مع أمه ووالدته، فهذا ينتج عنه كيف يمكن أن يتعامل مع أبنائه في المستقبل وهذا يعكس كيف سيتحدث عنك أمام الأبناء.إذا كان لديه مواهب خاصة ويشجع عليها كممارسة الرياضة، أو الفن، أو الرسم تأكدى أن هذا الرجل سيهتم بمشاركة أطفاله في العديد من المواهب وينظر إليهم.بعض الأطفال يكون لديهم أزمة نفسية فيما يتعلق بعدم سيادة مشاعر الحب والألفة في المنزل، فالأطفال عندما يرون أن والدهم يحرص على إظهار هذه المشاعر ولا يخجل من قول أنا أحبك، أنا آسف وغيرها يتأثرون بشكل إيجابي.عندما يستطيع الرجل أن يحفظ هدوئه تحت الضغط والتوتر ولا يفقد أعصابه بسهولة، فإن هذا مؤشر على أنه لن يتذمر سريعا عندما يقوم أطفاله بأحد السلوكيات الكارثية في المنزل.