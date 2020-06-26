القمص أنطونيوس ذكرى: حضور القداسات بنسبة 25% من مساحة الكنيسة

أعلن القمص أنطونيوس ذكرى، راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس، والقديس دانيال كومبوني للأقباط الكاثوليك؛ عن تسجيل استمارة بيانات لتنظيم حضور صلوات القداسات الإلهية، حيث وضعت الكنيسة اشتراطات لعودة الصلاة بالكنيسة كالتالي:1- حضور القداس الإلهى بنسبة %25 من مساحة الكنيسة.2- ارتداء الكمامة إلزامي من أجل المشاركة بالقداس، متحديين بالصلاة من أجل ان نتجاوز هذه المرحلة.ومن جهتها تبدأ الكنائس المسيحية المختلفة، غدًا السبت، فتح أبوابها مرة أخرى أمام الأقباط، وذلك بعد إغلاق دام لثلاثة أشهر متواصلة.وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر إجراءاتها الاحترازية التي اتخذتها لفتح أبوابها مرة أخرى أمام الأقباط.وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها: "العودة من جديد لصلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بدءً من السبت الموافق 27 يونيو 2020 ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليتفضل الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات".