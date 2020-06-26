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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان ترتفع والبنوك تربح مع تخفيف أمريكي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:21 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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انتعشت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، إذ اقتفت أثر مكاسب حققتها وول ستريت أمس، فيما قادت البنوك موجة الارتفاع في كلا السوقين، بعد أن خفف قرار صادر عن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة المخاوف بشأن قفزة سريعة في أعداد الإصابات الجديد بكوفيد-19.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة إلى 22512.08 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوى إغلاق في أسبوع ونصف الأسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 بالمئة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة أمس الخميس، فيما صعدت أسهم البنوك بعد أن كشفت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة عن قوانين جديدة من شأنها تيسير عمل البنوك الكبيرة التي تمارس تداولات وتملك محافظ استثمارية معقدة، وساهم ذلك في تبديد أثر مخاوف المستثمرين بشأن زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

ولحقت أسهم البنوك المدرجة في طوكيو بموجة التفاؤل لترتفع أيضا، فيما زادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية بما يتراوح بين 1.3 بالمئة و1.7 بالمئة.

وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي ثلاثة بالمئة بعد أن قالت شركة التكنولوجيا العملاقة بعد إغلاق السوق أمس الخميس إنها ستعيد شراء 5.75 بالمئة من أسهمها بقيمة 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) حتى 31 مارس 2021.

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