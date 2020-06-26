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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 13 حالة إصابة جديدة، منها 11 بعدوى محلية وحالتان وافدتان من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83462 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن جميع حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين، فيما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس في بكين.

وأضافت أن إجمالي 78439 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وأنه حتى نهاية يوم أمس تم تسجيل 1895 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1811 شخصًا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت اللجنة إلى أن 8044 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 625 شخصًا من الملاحظة أمس، فيما تم الإبلاغ عن خمس حالات جديدة دون أعراض، بينهم أربع حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات دون أعراض التي ما تزال تحت الملاحظة الطبية إلى 97 حالة منها 57 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1193 حالة بينها سبع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و447 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1088 مريضًا في هونج كونج و45 مريضًا في ماكاو و435 مريضًا في تايوان، من المستشفيات بعد شفائهم.

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