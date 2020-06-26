قبل عرضه.. كواليس تصوير مسلسل «شديد الخطورة»

ينتظر كل من الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى عرض مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسم "شديد الخطورة" والمقرر عرض أولى حلقاته يوم 1 يوليو المقبل عبر منصة "Watch It" الإلكترونية كأول عمل من إنتاجات المنصة الأصلية عبر "WِATCH iT ORIGINAL".ويجمع المسلسل أحمد العوضي وريم مصطفى لأول مرة وجهًا لوجه في عمل فني من بطولتهما المطلقة، والذي يدور في دراما التشويق والحركة في 7 حلقات فقط.وقالت الفنانة ريم مصطفى في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المسلسل يعتبر فكرة جديدة بالنسبة لها، حيث تظهر من خلاله بشكل مختلف وجديد عليها، خاصة وأن أحداثه تدور في إطار الأكشن وتضم العديد من المشاهد التي تعتمد على الركض والملاكمة والمشاجرات.وأضافت إنها أجرت عدد كبير من التدريبات قبل انطلاق التصوير برفقة الفنان أحمد العوضي تحت قيادة "طاحون" أحد مدربي مشاهد الأكشن في السينما والدراما المصرية، مشيرة إلى أن التدريبات كانت قاسية للغاية، خاصة وأنها التجربة الأولى لها في هذه النوعية من الأعمال.وعن كواليس العمل قالت إن التصوير استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بالرغم من أن المسلسل يحتوي على 7 حلقات فقط ولكن المخرج حسام علي كان دقيقا في التصوير لخروجه بشكل لائق ومتميز للجمهور فكان التصوير يستمر لأكثر من 6 ساعات في مشهد واحد فقط حتى يشعر بان المشهد نفذ بشكل احترافي.وعلى الجانب الأخر يجسد الفان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل شخصية مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.ويشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" بجانب كل من النجم أحمد العوضي والنجمة ريم مصطفى، الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.