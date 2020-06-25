البرهان وأفورقي يبحثان مسيرة العلاقات بين السودان وإريتريا

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع رئيس دولة إريتريا اسياسي افورقي، خلال لقائهما في الخرطوم اليوم الخميس، العلاقات المتطورة بين البلدين وجهود إرساء السلام والاستقرار بالإقليم، والمساعي الجارية لدعم التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان: أن الطرفين عبرا عن سعادتهما بتواصل اللقاءات والمشاورات بينهما وتطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.