1437وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 39 ألفا و139 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 107 حالاا وفاة.وحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1437 حالة بعد تسجيل 107 حالات وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 18 ألفا و51 حالة بعد تسجيل 1237 حالة شفاء اليوم أيضا.