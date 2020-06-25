توصيل خطوط الانترنت للمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر
الخميس 25/يونيو/2020 - 04:34 م
هدى الأميرطباعة
تفقداللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية، حيث تابع خلال جولته، أعمال رصف الطريق المؤدى إلى المجمع الصناعى، وتفقد سير الأعمال بمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، كما تم متابعة استكمال أعمال تركيب أعمال الكهرباء والاتصالات وتوصيل خطوط الانترنت.
و رافقه خلال الجولة كلا من اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى جاعون، مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بتفقد الأعمال بالمنطقة الصناعية بالبغدادى والوقوف على اخر المستجدات.
و رافقه خلال الجولة كلا من اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى جاعون، مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بتفقد الأعمال بالمنطقة الصناعية بالبغدادى والوقوف على اخر المستجدات.