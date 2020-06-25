توصيل خطوط الانترنت للمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر

تفقداللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية، حيث تابع خلال جولته، أعمال رصف الطريق المؤدى إلى المجمع الصناعى، وتفقد سير الأعمال بمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، كما تم متابعة استكمال أعمال تركيب أعمال الكهرباء والاتصالات وتوصيل خطوط الانترنت.و رافقه خلال الجولة كلا من اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى جاعون، مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بتفقد الأعمال بالمنطقة الصناعية بالبغدادى والوقوف على اخر المستجدات.