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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تنهى الأسبوع بخسائر 6 مليارات جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:41 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى إغلاق معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل الأجانب والأفراد العرب، تلك التي قابلتها قوى شرائية من قبل المصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.8 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس 30» بنسبة 1.35% بما يعادل 149 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 97. 0% بما يعادل 13.52 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1384،68 نقطة، ما ساهم في انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.04% بما يعادل 22.69 نقطة، ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار حنيه، وذلك بالتعامل على نحو 362.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 40.8 ألف صفقة بيع وشراء.

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