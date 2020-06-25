ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق مخزن بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي، لمعاينة حريق شب في مخزن كاوتش بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، لفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسباب الحريق.و شهد شارع الترولي بمنطقة السلام، اليوم الخميس، حريق مخزن للكاوتش وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليها، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق لعدم امتداد الحريق للسوق المجاور له.وكانت قوات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخزن للكاوتش بشارع الترولى بالسلام، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الوضع والدفع أيضًا بسيارات الإسعاف، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن والسوق المجاور.