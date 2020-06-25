ضبط 7 قطع سلاح نارى فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح نارى عبارة عن «3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش» بحوزة 6 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.