كاتدرائية القيامة بالإسكندرية تعلن إجراءات حضور القداس الإلهي

أعلنت كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية؛ إجراءاتها خلال حضور الأقباط صلوات القداس الإلهي بها.وقال الآب يوحنا جورج، راعي الكنيسة - في بيان له - إنه خلال الأسبوع تختار كل أسره موعدًا واحدًا ثابتًا لحضور القداسات الإلهية وتواظب فيه لحضور القداس أسبوعيًا، مضيفا: "وتخبرني به برسالة مع العمل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية".وتابع أنه خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ستكون القداسات في التاسعة صباحًا؛ ويومي الجمعة والسبت سيكون القداس في تمام الساعة ٩.٣٠ صباحًا.واستكمل: "أيام الأحد ستكون القداسات دون حضور أو مشاركة وتقتصر الكاتدرائية على بثها مباشرة".وأشار إلى أن الإثنين المقبل ٢٩ يونيو عيد الرسل وسيقام قداس في السادسة مساءً، بالإضافة لقداس التاسعة صباحًا.واختتم: "كذلك يوم الخميس ٢ يوليو ختام شهر وعيد قلب يسوع الأقدس سيقام القداس في السادسه مساءً بالإضافة لقداس التاسعة صباحًا".