رانيا يوسف زوجة بيومي فؤاد في «الحرامي»

اقتربت الفنانة رانيا يوسف من إنهاء تصوير دورها في مسلسل "الحرامي"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث تصل عدد حلقاته لـ١٠ حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية فور انتهاء تصويره ومونتاحه بشكل كامل.وتجسد رانيا يوسف دور زوجة الفنان بيومي فؤاد في العمل الذي تدور أحداثه بالكامل داخل إحدى الشقق حول أسرة مصرية تتعرض للسرقة مما يضعها في عدد من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولة العمل بجانب رانيا يوسف وبيومي فؤاد كل من كارولين عزمي ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، ومن إخراج محمد سلامة.يُشار إلى أن رانيا يوسف تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في جزئه الأول وعُرض على قناة "mbc"، وهو من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبواليزيد وأحمد مجدي.