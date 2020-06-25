مطران الروم الأرثوذكس: حضور الصلوات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة

أعلن الأنبا نيقولا انطونيو؛ مطران الروم الأرثوذكس بطنطا؛ عن الإجراءات الاحترازية خلال فتح الكنائس أبوابها مرة أخرى أمام الأقباط السبت المقبل.وقال الأنبا أنطونيو في بيان له: "إنه بعد قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإلغاء الحظر من يوم السبت المقبل 27 يونيو 2020، والسماح بالصلوات في الكنائس والجوامع، سوف تكون الصلوات والأفراح والجنازات بنسبة حضور 25 % من مساحة الكنيسة مع الحرص على التباعد الاجتماعي؛ طالبين من رب المجد أن يرفع هذا الوباء"، وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة لفتح أبوابها مرة أخرى السبت المقبل أمام الأقباط.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ السبت المقبل اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبحث إعادة فتح الكنائس مرة اخرى.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سوف تجتمع اللجنة الدائمة يوم السبت ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء؛ وسوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا؛ وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.