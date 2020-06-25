كاشف الحرارة وبوابات تعقيم وممرات لاستقبال طلاب الثانوية بالقليوبية

استقبلت لجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، الطلاب باستخدام الكاشفات الحرارية وبوابات التعقيم وممرات في لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وشدد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 وتلافي كل الملاحظات والسلبيات، وإخطار غرفة عمليات الثانوية العامة بالإدارة والمديرية بكل المعوقات وإزالتها بشكل فوري.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.