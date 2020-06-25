استعدادات كبيرة لتأمين لجان الثانوية العامة في الجيزة

تابع خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، التجهيزات واتباع الضوابط الامتحانية الوزارية بلجان الثانوية العامة في المحافظة.ورصدت غرف عمليات الجيزة، منذ صباح اليوم، اللجان على مستوى المحافظة إلكترونيًّا، بحضور مسئولي غرفة العمليات ومدير عام الشئون التنفيذية ومسئول التطوير التكنولوجي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020.وأكد حجازي، وكيل الوزارة، لمديري الإدارات على حتمية تنفيذ تعليمات الوزارة فورًا لضمان تحقيق الجودة الانضباطية للعملية الامتحانية، ومتابعة الإجراءات التنفيذية الفورية لتلك الضوابط.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.