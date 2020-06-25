حواجز أمنية وانتشار أمني مكثف أمام لجان الثانوية العامة بالفيوم

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الفيوم، اليوم الخميس، تواجدا أمنيا مكثفا أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوي بنين، التابعة لإدارة غرب التعليمة، للحفاظ على الطلاب ولمنع التزاحم أمام اللجان وللحد من أي مشكلات من الممكن أن تحدث جراء التزاحم.ووضعت الحواجز جديدية على مداخل المدارس التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة، بشكل يسمح بعمل طابور منظم يلتزم فيه الطلاب بالتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تكرار صور التزاحم التي لفتت الانتباه في امتحان اللغة العربية الأحد الماضي.ويؤدي طلاب اليوم الخميس، امتحان المادة الأجنبية الأولي"الإنجليزية" ويبلغ عددهم على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالب وطالبة علمى علوم، و2013 طالب وطالبة علمى رياضة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.