قياس درجة حرارة الطلاب أمام لجان الثانوية في بورسعيد (صور)

قامت إدارة الطب الوقائي بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتورة مروة حلاوة، اليوم الخميس، بقياس درجة حرارة الطلاب أمام مقار لجان الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.وكثفت قوات الشرطة من وجودها بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، كذلك تأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة "البوكليت" على 17 لجنة لامتحانات الثانوية العامة و4 لجان لامتحانات الثانوية الأزهرية، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت، الأحد الماضي، تقرير اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات 5151 طالبا، تقدم منهم لأداء امتحان اللغة العربية 5040 طالب، وتغيب منهم 30 طالب عن حضور الامتحان، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.