بدء توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات ببورسعيد (صور)

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، كذلك تأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة "البوكليت" على 17 لجنة لامتحانات الثانوية العامة و4 لجان لامتحانات الثانوية الأزهرية، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت، الأحد الماضي، تقرير اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات 5151 طالبا، تقدم منهم لأداء امتحان اللغة العربية 5040 طالب، وتغيب منهم 30 طالب عن حضور الامتحان، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.