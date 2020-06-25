تكثيف أمني أمام لجنة مدرسة سمنود الثانوية بنين

مع تداعيات الأزمة التي تسبب فيها تجمعات الأهالي أمام لجان الثانوية العامة والتي تم تداولها على منصات التواصل الإجتماعي خلال أول أيام الامتحانات، تزايد التواجد الأمني في محيط لجنة مدرسة سمنود الثانوية بنين لمنع الأهالي من المكوث أمام اللجان في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.وبدأ توافد الطلاب على اللجان منذ الثامنة صباحًا لإجراء التفتيش والتعقيم لهم قبل دخول اللجنة.ووصل إلى مقر اللجان أعداد قليلة من الأهالي الذين أكدوا أنهم سيطمأنون على دخول أبنائهم للجنة يغادرون فورًا.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.