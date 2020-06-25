مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في البدرشين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما، عقب تشريح جثتهما وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وذلك أثناء التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ميت رهينة بدائرة قسم شرطة البدرشين.كان الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ميت رهينة.وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام شخصين بالتنقيب خلسة عن آثار انهار عليهما أحد الحوائط مما نتج عنه مصرعهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.