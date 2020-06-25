الحواجز المرورية.. وسيلة رجال الأمن لفصل أهالي الطلاب عن المدارس

يقف رجال الأمن متكاتفي الأيدي مع رجال المرور وهيئة أعضاء التدريس المسئولين عن تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بمدرسة القومية المشتركة بمنطقة المعادي.وكانت "الحواجز المرورية" وسيلة رجال المرور لفصل أهالي الطلبة عن المدارس، بهدف منه التجمعات طبقا لقرارات الحكومية المصرية الأخيرة عن عدم التزاحم أمام المدارس، لحماية الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.