برلمانى: هدم مستشفى الرحمانية الميدانى حفاظا على حياة المواطنين

قال النائب عصام القاضي، عضو البرلمان، إن سبب غلق المستشفى الميداني الذي تم تشييده في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، يعود إلى عدم مطابقته للاشتراطات الصحية، موضحًا أن وزارة الصحة أكدت أن القماش لا يمكن تطهيره ويضر بصحة المواطنين.وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مركز شباب الرحمانية مازال يعمل وبه مرضى، ولكن المستشفى الميدانى تم تفكيكه بالفعل، وتابع: "أنا عن نفسى قلت بعدم تفكيكه واتفقت مع المسئولين أننا لن نستخدمه الآن طالما نحن لسنا فى حاجة إليه.. ولم يقل أحد أنه يفكك أو يزال ولكن اللجان أكدت أنه غير صحى".ونفى النائب البرلمانى، أن يكون هناك صراعات انتخابية وراء هدم المستشفى الميدانى، والأمر يكمن فى وزارة الصحة، والتي قالت إن هذا المكان غير مناسب، حرصًا على حياة المواطنين كونه لا يوجد به تكييف وعدد دورات المياه به غير كافية والقماش يحتضن الفيروس لفترة كبيرة وعليه فهو غير صحى.