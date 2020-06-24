المعهد البابوي بروما يمنح راهب فرنسيسكاني مصري درجة الدكتوراه

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه بفرح وافتخار تقدمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر بخالص التهاني القلبية للأب أنطوان توفيق بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الكنسي من المعهد البابوي الشرقي بروما.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شرفه بحضور المناقشة سعادة رئيس الاساقفة المنسينور جورج جالارو سكرتير المجمع الشرقي الجديد بالفاتيكان.ويشار إلى أنه ساعدت الرهبنة في مصر في تكوين إكليروس طائفة الأقباط الكاثوليك، فقد إهتمت بإرسال مبعوثين من الشباب القبطي لتلقي العلوم اللاهوتية في روما ومن ثم عودتهم إلى مصر لرعاية بني وطنهم وأول المبعوثين هما الشابان روفائيل طوخي وصالح مراغي.وفي عام 1893 تركت ثلثي مقارها للإكليروس القبطي الكاثوليكي الذي كان يرغب في ممارسة نشاطاته مستقبلًا عن المرسلين اللاتين، ومن هذه المقار كنيسة ودير بدرب الجنينة التي تحولت إلى مقر البطريرك وكنائس طهطا وأخميم وجرجا وجامولا وفرشوط ونقاده، وفي سنوات لاحقة تنازلت أيضًا للطائفة عن كنائس أسيوط وحجازة، وتنازلت للآباء اليسوعيين عن كنيسة جراجوس وللآباء الكومبونيان عن كنيسة ودير أسوان.وما زال الرهبان الفرنسيسكان يقومون برعاية الكثير من الكنائس مثل دير ومزار العذراء بدير درنكه وكنيسة منفلوط في أسيوط وكنائس نجع حمادي وفرشوط وقنا والطويرات وكنيسة الأقصر المخصصة لخدمة السائحين وكنيسة الرزيقات والمحاميد والرياينة وإسنا وكوم امبو ويدير الرهبان الفرنسيسكان عدة مدارس منها مدارس الرزيقات وأرمنت الحيط والأقصر والطويرات ونجع حمادي ومدارس أسيوط ودير العذراء ومنفلوط ومدسة الفيوم، كما يديرون ملجأ للأيتام بالمقطم ومما هو جدير بالذكر أن إثنين من رهبان الإرسالية قد أختيرا لكرسي الأسقفية هما الأنبا يوحنا نوير مطران أسيوط والأنبا مرقس حكيم مطران سوهاج.