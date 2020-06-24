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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يشيد بتعيين 7 عضوات في الهيئات الإعلامية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:12 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين ٧ عضوات فى الهيئات والمجالس الإعلامية.

وتضمن القرار الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام تعيين كل من الإعلامية ريهام السهلي ممثلة عن الشخصيات العامة، والإعلامية هالة حشيش ممثلة عن نقابة الإعلاميين، وفيما يخص تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعيين كل من الإعلامية عزة مصطفى والإعلامية رانيا هاشم ممثلين عن الشخصيات العامة، والدكتورة منى الحديدي ممثلة عن المجلس الأعلى للجامعات، وبالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة تعيين كل من الإعلامية سامية زين العابدين والإعلامية فاطمة السيد أحمد ممثلين عن الشخصيات العامة.

كما يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الكاتب الصحفى كرم جبر لرئاسته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، لرئاسته الهيئة الوطنية للصحافة، وتجديد الثقة حسين زين كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين ٧ عضوات بالهيئات الإعلامية الثلاثة، مؤكدة على أننا نعيش فى عصرنا الذهبي بوجود قيادة سياسية تؤمن بتمكين المرأة فى جميع المجالات.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والعرفان للدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومي للمرأة عن فترة تواجدها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى كانت تزود وتدافع بكل قوة عن تحسين صورة المرأة فى وسائل الإعلام، بوضع ضوابط لصورة المرأة في الإعلام، من خلال الكود الأخلاقي الذي وضعته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

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