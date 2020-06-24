تقرير الخارجية الأمريكية السنوي يشيد بدور مصر في محاربة الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب، الصادر اليوم الأربعاء، أن مصر دعمت جهود مكافحة الإرهاب من خلال المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف.وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن الإرهاب عن عام 2019، إن مصر بذلت جهودا للتعاون على المستوى الدولي في مواجهة الإرهاب بما في ذلك مشاركتها بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أن مصر تشارك حاليا في رئاسة مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشرق أفريقيا مع الاتحاد الأوروبي بصفتها رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.وأكدت الخارجية الأمريكية أن مصر أعطت الأولوية لقضايا مكافحة الإرهاب بما في ذلك خلال تنظيمها منتدى أسوان للسلم العام الماضي.وأوضح التقرير الأمريكي أن جميع الهجمات الإرهابية بمصر وقعت تقريبًا في شبه جزيرة سيناء، لكن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والسياح وأفراد الأمن في الدلتا ظلت مصدر قلق.وأشار التقرير إلى أنه في أوائل عام 2019 شهدت القاهرة الكبرى سلسلة من حوادث العبوات الناسفة إلا أن هذه الحوادث أصبحت أكثر ندرة مع انقضاء العام الماضي.وذكر التقرير الأمريكي إن تنظيم داعش الإرهابي نفذ العدد الأكبر من الهجمات في مصر، ثم حركة سواعد مصر الإرهابية "حسم"، والجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي مثل أنصار الإسلام، والتي ما زالت تشكل تهديدًا مستمرًا وفقا للخارجية الأمريكية.وعدد التقرير الأمريكي الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصر العام الماضي من بينهم هجوم معهد الأورام الذي وقع في 4 أغسطس 2019، ونفذته حركة حسم الإرهابية.وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى جهود البرلمان المصري وتشريعاته الجديدة؛ لتغليظ عقوبة المشاركين في الأنشطة الإرهابية والمتطرفة وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب.وأشاد التقرير الأمريكي بجهود مصر في ضبط المنافذ ومطارات البلاد للقبض على العناصر الإرهابية، مؤكدا أن الولايات المتحدة دعمت جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب من خلال توفير التدريب والمعدات وغيرها من المساعدة الأمنية، وكذلك التعاون مع وزارة الدفاع المصرية.كما أشاد التقرير الأمريكي بقوة الإجراءات الأمنية المصرية بعد رفع بريطانيا التحذيرات الأمنية من السفر إلى مصر.ونوهت الخارجية الأمريكية بجهود مصر في مكافحة تمويل الإرهاب دوليا في عضو مصر عضو في منظمة "MENAFATF" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها عضو في التحالف الدولي ضد داعش.وأكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة الصرية واصلت جهودها المستمرة لمكافحة التطرف العنيف في عام 2019، مشيدة بجهود وزارة الأوقاف في هذا الشأن، وكذلك دار الافتاء والأزهر والمنظمات المنبثقة عنهم.