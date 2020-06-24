بدءً من السبت.. حظر سير النقل الثقيل من 6 صباحا حتى 12 ليلا بالدائري

تقرر إعتبارًا من يوم السبت المقبل إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن 4 طن بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بدءًا من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة، مؤكدا في بداية حديثه أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أى شكاوى، موضحا أن كل دولة تجتهد فى ظل إمكانيتها.وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا، موضحًا أن الحكومة تعى أن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالفيروس.